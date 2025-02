(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 POSTE, MAZZELLA (M5S): CON SERVIZIO REPORT PROSEGUE BATTAGLIA A FIANCO DEI LAVORATORI

ROMA, 22 feb. – “Domani nella trasmissione Report andrà in onda un servizio sui lavoratori di Poste Italiane. La seguirò con grande attenzione essendo il tema di una battaglia che ho iniziato già da tempo e che ho portato in Parlamento con un’interrogazione presentata a settembre 2024. Quanto accade in Poste Italiane ha infatti dell’assurdo, soprattutto perché si tratta di una delle aziende pubbliche più importanti e strategiche. Le assunzioni per portalettere, infatti, vengono effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato (6 mesi), al termine del quale è rarissimo che si proceda ad un’assunzione a tempo indeterminato a differenza di quel che accade per altri profili. Ancor più incredibile è che questi stessi precari siano spesso portati a lavorare molte più ore del previsto, senza che gli venga riconosciuta l’erogazione di straordinari, per non parlare della carenza di formazione perlopiù demandata ai colleghi. Ringrazio il Movimento Lottiamo Insieme che ha contribuito con denunce ed interviste al servizio di Report. La battaglia al fianco dei lavoratori continua!”.

Così in una nota il senatore M5S Orfeo Mazzella.

