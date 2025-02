(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 Omofobia: Zan (PD), solidarietà a poliziotta aggredita, governo alimenta

odio

“Solidarietà alla poliziotta aggredita e pestata a sangue da tre ultrà di

estrema destra a Trento. L’ennesima aggressione omotransfobica in poche

settimane. La propaganda della destra contro la comunità lgbtqia+, e in

particolare contro le persone trans, sta generando una spirale di violenza

omotransfobica inedita, che va fermata. Il governo Meloni non solo non

muove un dito contro l’odio e le violenze, ma le sobilla in modo vigliacco

e meschino, senza mai nemmeno una singola parola di condanna. Non ci sono

vie di mezzo: chi si oppone a una legge contro i crimini d’odio è complice

di quegli stessi crimini”. Così su X Alessandro Zan, europarlamentare del

Partito democratico e responsabile diritti nella segreteria dem.

