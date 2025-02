Occhiuto: Ternullo (FI), vicina a famiglia in momento di immenso dolore

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

“Non ci sono parole che possano colmare il dolore immenso per la perdita di un figlio. In questo momento di indicibile sofferenza, sono vicina al collega senatore e soprattutto amico, Mario Occhiuto. A lui e alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze, nella speranza che l’amore di chi è loro vicino possa essere da conforto in questo momento terribile”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.