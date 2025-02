(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 Occhiuto: Sorte, sconvolto per scomparsa Francesco, condoglianze a famiglia

“Sono addolorato e sconvolto per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. Condoglianze a Mario, Roberto, e a tutta la famiglia in questo momento drammatico di grande dolore”.

Lo scrive in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.

