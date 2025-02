(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 OCCHIUTO. SILVESTRO (FI): SINCERA VICINANZA A MARIO PER SCOMPARSA FIGLIO

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Francesco, figlio del mio amico e collega Mario Occhiuto. In momenti così drammatici, le parole sembrano sempre insufficienti di fronte a un dolore così grande. A Mario e alla sua famiglia esprimo la mia più sincera vicinanza, con l’auspicio che trovino nella forza degli affetti e nell’abbraccio della comunità un minimo di conforto in questa assurda tragedia. Il mio pensiero e le mie preghiere sono con loro.” Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro