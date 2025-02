(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 Lega: Crippa, su La7 augurano ictus a Salvini

Roma, 22 feb. – “Nella TV di Urbano Cairo, editore anche del Corriere della Sera, arrivano ad augurare un ictus a Matteo Salvini tra gli applausi del pubblico in studio. Sul quotidiano di via Solferino leggiamo critiche e insulti ogni giorno; su La7 vanno in onda contro la Lega fango, insinuazioni e, ora, auspici disumani. Non ci faremo intimidire: solidarietà a Matteo Salvini”.

Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.