(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 Cosenza: senatori Lega, vicini a Occhiuto, profondo dolore per tragedia

Roma, 22 feb. – “La nostra vicinanza al collega Mario Occhiuto e a tutta la sua famiglia, per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Con profondo dolore ci stringiamo, in questo difficile momento, a lui e ai suoi cari”.

Così in una nota il Gruppo Lega al Senato.

Ufficio Stampa Lega Senato