(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 AGRICOLTURA. SALVITTI (FDI): CON ZES UNICA MOTORE CRESCITA PER SUD ITALIA

“Con il credito di imposta pari al 100% per l’acquisto di macchinari agricoli, puntando su innovazione e sostenibilità, l’agricoltura può tornare ad essere motore di crescita per il Sud Italia e per tutta l’economia nazionale. Il via libera dalla Commissione europea alla Zes unica per le imprese agricole del Mezzogiorno non è solo un’ottima notizia, con risorse che aumentano di dieci milioni di euro, ma rappresenta la conferma dell’ottimo lavoro del Governo Meloni e del ministro Lollobrigida nel sostenere il settore primario, garantendo alle aziende del comparto sostenibilità e redditività”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti.