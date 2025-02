(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Università: Benigni, solidarietà a Tajani, grave e vergognoso quanto accade a Torino

“Al Politecnico di Torino sta andando in scena ancora una volta una manifestazione dei soliti facinorosi figli di papà. È grave e vergognoso che un’università, il luogo dove si formano le menti e dove quindi dovrebbe prevalere il libero e democratico scambio di idee, sia teatro di una protesta incivile, che vuole addirittura impedire ad un ministro e vicepremier di partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico. Questi non sono manifestanti: sono solo dei violenti, senza alcun argomento e incapaci di portare avanti un sano confronto. Al ministro Tajani va tutta la mia solidarietà”.

Lo scrive in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile.

