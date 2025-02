(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

TV, OTTO ANNI DI ADOZIONI, PIU’ DI MILLE RANDAGINI HANNO TROVATO CASA GRAZIE A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI” CON MICHELA VITTORIA BRAMBILLA: “ACCOMPAGNAMO LE FAMIGLIE ITALIANE NEL MERAVIGLIOSO MONDO DEGLI AMICI NON UMANI”

Importante traguardo per la trasmissione più animalista della tv italiana: superati i 1000 i trovatelli adottati dopo gli appelli in tv a “Dalla parte degli animali”, ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda dal 2017 tutte le domeniche, al mattino, su Rete4. Non è solo un programma televisivo di grande successo, con un significativo ruolo sociale, ma anche una guida autorevole che da otto anni accompagna le famiglie italiane alla scoperta del mondo meraviglioso degli animali, d’affezione, domestici e selvatici.