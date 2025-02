(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Scuola. De Carlo (FdI): giovani d’oggi sono ancora portatori di sani valori

“Il gesto degli studenti del Liceo Dal Piaz è stato un esempio di giustizia, correttezza e umanità; un’azione di straordinaria normalità che ha rimarcato i valori di questi ragazzi. Non solo l’aver restituito il denaro è stata per loro un’azione logica, dovuta e ovvia, ma il loro impegno e quello della scuola nel proseguire il cammino di vicinanza e di inclusione con due ex studenti di disabilità che hanno anche partecipato a questa gita è la dimostrazione di come – al contrario dei luoghi comuni – i giovani d’oggi siano ancora portatori di sani valori e di come le istituzioni scolastiche possano essere luce e faro nel loro cammino di crescita nella giustizia e nella solidarietà”.

Così il senatore bellunese di Fratelli d’Italia Luca De Carlo ringrazia gli studenti del Liceo Dal Piaz di Feltre che, in gita in Grecia, hanno rinvenuto una busta contenente migliaia di euro, restituendoli al legittimo proprietario.

