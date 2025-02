(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 RASTRELLI (FDI): QUATTRO RIGHE DI INCOMPRENSIBILE SENTENZA NON FERMERANNO STAGIONE RIFORME

“In un periodo di crisi di ogni valore di riferimento, l’unica soluzione al tema della devianza minorile è in un approccio integrato che preveda: investimenti sul fronte educativo e culturale, il rafforzamento delle reti di supporto sociale e il sostegno alle famiglie per Intervenire sulla devianza, prima che divenga criminalità. Ma anche il pieno sostegno alle Forze dell’Ordine nelle attività di contrasto, e norme più rigorose, e l’inasprimento delle sanzioni, per chi delinque, per evitare che i minori divengano l’esercito di riserva permanente per la criminalità organizzata”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli a margine del convegno “Devianza minorile, minori e fenomenologie criminali in rete”, organizzato dall’associazione Osservatorio per la legalità al liceo Flacco di Portici (Na).

In relazione alla vicenda Delmastro Rastrelli afferma: “Non saranno quattro righe di un incomprensibile dispositivo, a fermare la azione del governo e la stagione delle riforme”. “Il popolo italiano, nei confronti della fermezza di questo governo ha già emesso la sua pronuncia che non è solo una sentenza di assoluzione piena ed incondizionata, ma è un sostegno sempre più convinto e vincente”, conclude Rastrelli.

