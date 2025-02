(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Presidente Fontana: congratulazioni e buon lavoro a Centemero eletto Presidente Pam

Roma, 21 feb – “Congratulazioni e buon lavoro al deputato Giulio Centemero per la sua elezione a Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Sono certo che, con competenza e impegno, saprà offrire un contributo concreto per affrontare le sfide di un’area strategica, promuovendo pace e dialogo. Un riconoscimento importante per il suo lavoro e per il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana