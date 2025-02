(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Prato, Mazzetti (FI): “Da La7 narrazione tossica sul distretto, ascoltino imprenditori veri e anche imprenditori cinesi integrati”

Prato, 21 feb. – “Proprio in questi giorni, insieme a tutti gli attori della città, dalle categorie ai sindacati passando per gli enti coinvolti nei controlli, abbiamo preso un impegno contro l’illegalità e per il lavoro sicuro. È sicuramente giusto denunciare le condizioni di illegalità, ma è doveroso farlo in modo corretto da un punto di vista giornalistico, ascoltando sia gli imprenditori veri sia i loro rappresentanti, rispettoso di tutti colori – italiani e non – che lavorano nel rispetto della legge. Un servizio del genere più che fare informazione costruisce una narrazione tossica contro le imprese e i lavoratori”.

Lo afferma l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, in merito al servizio andato in onda su La 7 sul distretto di Prato.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma