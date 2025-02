(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

ven 21 febbraio 2025 *Oggetto: Oncologia al Ruggi di Salerno, la denuncia di Polichetti (Udc):

“I nuovi gruppi multidisciplinari rischiano di rallentare le cure”*

L’istituzione dei Gruppi oncologici multidisciplinari all’Azienda Ruggi di

Salerno sta sollevando dubbi e preoccupazioni. Secondo Mario Polichetti,

responsabile nazionale del dipartimento Sanità per l’Udc, il nuovo sistema

rischia di rallentare ulteriormente i percorsi di cura per i pazienti

oncologici, creando difficoltà sia per i medici che per i malati.

“Non possiamo permettere che la burocrazia ostacoli l’accesso rapido alle

cure per i pazienti oncologici”, afferma Polichetti. “Se un paziente riceve

una diagnosi di tumore, deve poter accedere immediatamente agli esami

successivi e alle terapie più adeguate. Invece, con questo nuovo

meccanismo, i tempi si allungano e le famiglie sono costrette ad affrontare

attese inaccettabili”.

Secondo Polichetti, il problema principale riguarda la fase decisionale

all’interno dei Gruppi oncologici multidisciplinari, che dovrebbero

accelerare i processi terapeutici ma che, di fatto, rischiano di diventare

un collo di bottiglia. “Una volta ottenuta una diagnosi, serve

tempestività. Se per ogni passaggio bisogna attendere riunioni e confronti

tra specialisti senza una chiara definizione dei tempi, il rischio è che i

pazienti finiscano per subire ritardi che possono compromettere l’efficacia

delle cure”.

Il responsabile del dipartimento Sanità dell’Udc sottolinea anche il

rischio di aumentare il divario tra chi può permettersi cure private e chi

è costretto a rimanere nel sistema pubblico. “Chi ha la possibilità

economica troverà il modo di aggirare le lungaggini burocratiche,

rivolgendosi a strutture private o spostandosi in altre regioni. Ma chi non

ha questa possibilità sarà costretto ad attendere, con tutto ciò che ne

consegue in termini di prognosi e qualità della vita”.

Infine, Polichetti lancia un appello alle istituzioni: “Chiediamo al

presidente della Regione e alle autorità sanitarie di intervenire con

urgenza per garantire che i Gruppi Oncologici Multidisciplinari siano

strumenti di efficienza e non ostacoli nel percorso di cura. La salute dei

cittadini non può essere ostaggio della burocrazia”.

