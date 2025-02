(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Olimpiadi: Bizzotto (Lega), sabotaggio pista da bob Cortina atto grave e inaccettabile

Roma, 21 feb – “Un gesto grave e inaccettabile. Il sabotaggio della pista da bob a Cortina rappresenta un attacco diretto non solo a un’infrastruttura strategica per i Giochi Olimpici Invernali del 2026, ma anche allo sviluppo e al progresso del nostro Paese. Se qualcuno pensa di fermare i lavori con atti intimidatori, si sbaglia di grosso. Le Olimpiadi sono un’occasione storica per l’Italia e la realizzazione delle opere necessarie andrà avanti senza esitazioni. Non cederemo a chi vuole fermare il futuro con la paura e il vandalismo”.

Lo dichiara la senatrice veneta Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del Gruppo Lega a Palazzo Madama.