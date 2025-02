(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 MINISTRO ROBERTO CALDEROLI. SCOMPARSA SILVANA SAITA. PIANGO UN’AMICA E UN

AMMINISTRATORE LOCALE CHE HA DATO TANTO AL SUO TERRITORIO

21 FEB – Sono addolorato per la scomparsa di un’amica e compagna di tante

battaglie come Silvana Saita, storico sindaco leghista di Seriate,

apprezzato amministratore locale di lungo corso e anche consigliere

regionale lombardo.

Piango un’amica, piangiamo un amministratore che ha lavorato con impegno e

passione per il suo territorio.

Lo dichiara Roberto Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le

autonomie

Fabrizio Carcano

Portavoce Ministro Calderoli