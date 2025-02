(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Ddl sicurezza. Sisler (FdI): basta ostruzionismo, Pd ascolti allarme Sala

“Benvenuto nella vita reale al Sindaco Sala! Le sue dichiarazioni in merito all’accoltellamento avvenuto a Cascina Merlata da parte di una gang di extracomunitari, in cui afferma di sperare che gli autori vengano arrestati e restino in carcere, ci colpiscono. Dopo anni di lamentele dei cittadini e sollecitazioni da parte del centrodestra e in particolare di Fratelli d’Italia, sembra essersi finalmente accorto che la sicurezza della città è un problema grave che lo riguarda. A questo punto il Partito Democratico dovrebbe ascoltare l’allarme lanciato da un sindaco del proprio schieramento e smetterla con l’ostruzionismo che comunque non ci impedirà di approvare il Ddl Sicurezza in Senato. Ci auguriamo, inoltre, che semmai le forze dell’ordine saranno costrette a dover inseguire i responsabili di questa aggressione per assicurarli alla giustizia, Sala, questa volta, non abbia nulla da rimproverargli”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica