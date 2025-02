(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 UE; Ronzulli (FI): Non può competere con altre grandi potenze senza fronte unito

“L’Unione Europea deve riprendere un percorso di integrazione che è stato a lungo trascurato, specialmente in tema di difesa comune. Non possiamo competere con le altre grandi potenze senza un fronte unito. Il programma della Presidenza polacca del Consiglio dell’Ue pone un forte accento sulla sicurezza, include il potenziamento della difesa, la protezione delle frontiere, la lotta contro la disinformazione, l’ingerenza esterna, la sicurezza energetica, la resilienza del settore agricolo, la protezione delle imprese, la salute pubblica. Sono sfide che dobbiamo affrontare con determinazione.

E’ necessaria un’Europa forte, competitiva, innovativa e sostenibile, che difenda i suoi valori fondamentali, sempre più a rischio e che necessitano di una protezione continua, come la democrazia, lo Stato di diritto, la libertà e i diritti umani”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al consolato polacco a Milano, in occasione delle celebrazioni per il semestre di presidenza della Polonia al Consiglio Ue.