(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Foibe, Melchiorre (FdI): Contestazione a Bari del senatore Menia è un episodio molto grave di intolleranza civile e politica

“Esprimo la piena solidarietà al senatore Menia, oggetto di contestazione oggi a Bari da parte di alcuni studenti in occasione della presentazione, nella scuola Marco Polo, del libro “10 Febbraio, dalle foibe all’esodo. È molto grave che un rappresentante del Parlamento italiano, presentatore del disegno di legge che ha istituito la giornata del Ricordo, celebrata qualche giorno fa dal Presidente Mattarella, sia accolto in una città che si professa accogliente ed inclusiva con un ignobile manifesto che lo ritrae a testa in giù, segno di una evidente intolleranza civile e politica. In attesa che questo grave episodio sia stigmatizzato dalle Istituzioni locali a tutti i livelli porgo al senatore Menia le mie personali scuse e sono sicuro anche di quella parte di baresi che credono nel confronto civile e costruttivo soprattutto su temi delicati come quelli legati alla storia italiana e alle sue tragedie”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre.

