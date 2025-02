(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 DELMASTRO, BARBERA(PRC): “DALLA DESTRA DI GOVERNO PAROLE EVERSIVE CONTRO LA

MAGISTRATURA”

“Le parole che arrivano dal sottosegretario Andrea Delmastro, dalla

presidente del Consiglio e da Fratelli d’Italia, riportate dagli organi di

stampa in queste ore, dopo la sentenza di condanna pronunciata oggi dal

Tribunale di Roma, sono di una inaudita gravità. Oserei dire addirittura

eversive perché vanno inevitabilmente a travalicare i confini che esistono

tra i diversi poteri dello Stato. Accusare la magistratura di aver emesso

una sentenza politica finalizzata a tutelare un partito politico, o che la

decisione del Tribunale non sia avvenuta sul merito della questione

oggetto del processo penale o, ancora, voler mettere in connessione tale

sentenza come fosse una risposta alla riforma giudiziaria in discussione

significa, attaccando e delegittimando il potere giudiziario,contribuire a

destabilizzare quei delicati equilibri su cui si regge il nostro sistema

democratico. Questa situazione che va avanti purtroppo da tempo non è più

accettabile e ci attendiamo che il presidente della Repubblica, in qualità

di Garante della Costituzione, intervenga al più presto”. Lo dichiara

Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione

Comunista.