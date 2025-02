(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 20 febbraio 2024

Comunicato stampa

Da chi chiede informazioni sulla realizzazione di progetti a chi su studio, lavoro e amicizie. Al via l’istruttoria pubblica per rinnovare il Corner Informagiovani, lo sportello informativo ‘on the road’ dedicato ai giovani tra i 14 e i 30 anni

Da chi si è rivolto allo sportello per iscriversi nuovamente a scuola e prendere un diploma dopo l’interruzione degli studi ai tanti universitari che arrivano a Rimini da altre città o Paesi e chiedono informazioni per incontrare persone e integrarsi nel tessuto sociale locale, facendo conoscenze e amicizie. O ancora, tra le varie storie che si sono succedute, c’è quella di due ragazzi appassionati del mondo della fumettistica che hanno chiesto contatti per poter trasmettere questa loro conoscenza ad altri coetanei: ne è nato un interessante corso sul linguaggio e sull’arte dei fumetti.

Sono queste alcune testimonianze ed esperienze che hanno caratterizzato il progetto del ‘CoRNer Informagiovani comunale’, il punto informativo dedicato ai giovani tra i 14 e i 30 anni.