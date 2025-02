(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Coapi. De Carlo (FdI): Critica legittima, ma non se sfocia in minaccia. Questo governo da sempre vicino agli agricoltori

“Sminuire affermazioni pesantissime e gravissime non è certo la strada corretta per affrontare certe questioni: criticare è legittimo, doveroso e anche necessario, ma non si può trascendere dal rispetto delle persone e delle istituzioni sfociando nella minaccia, per di più in un luogo istituzionale di altissimo valore come la Camera dei Deputati. Nessuno in questa maggioranza parlamentare è sordo alle richieste e agli appelli degli agricoltori; mai nessun Governo ha destinato tanti fondi all’agricoltura come il Governo Meloni, che grazie al cambio di marcia dato alla nazione ha permesso di far valere le sue posizioni anche in Europa, quella stessa Europa che ora segue l’esempio italiano anziché imporre le sue volontà. Con Gianni Fabbris abbiamo collaborato spesso e ho sempre dato la mia massima disponibilità, ma non posso accettare uscite di questo tipo: la situazione di difficoltà è nota, ma queste affermazioni non sono tollerabili e hanno il solo obbiettivo di far parlare di sé e tenere alta la tensione. Minimizzare certe uscite non è sufficiente a coprire quelle mancanze dei governi precedenti che sono tra le cause della crisi di alcuni settori agricoli”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, interviene sulle gravi affermazioni espresse durante la conferenza stampa alla Camera del Coapi – Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani.

