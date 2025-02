ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA: SEN. BUCALO FDI “CON IL DL PA ULTERIORE SPINTA VERSO UNA SCUOLA SEMPRE PIU’ ATTENTA ALLE ESIGENZE DEL PERSONALE”

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 SCUOLA. BUCALO (FDI) : “CON IL DL PA ULTERIORE SPINTA VERSO UNA SCUOLA SEMPRE PIU’ ATTENTA ALLE ESIGENZE DEL PERSONALE”.

“Un ulteriore segno di attenzione verso il personale della scuola del quale non posso che rendere atto al Ministro Valditara e al Governo Meloni, che fin da subito ha messo le istituzioni scolastiche e il loro personale fra le sue priorità. Finanziare, con risorse statali, forme di assistenza sanitaria integrativa a beneficio del personale della scuola significa dare ristori oggettivi a quasi un milione di famiglie e percorrere un ulteriore passo verso una scuola sempre più moderna e proiettata verso il futuro. Sul piatto un impegno finanziario da parte del MIM pari a 220 milioni di euro in 5 anni. Un impegno che in soldoni equivale quasi a prestazioni e servizi sanitari per un valore di oltre 3 mila euro all’anno per ogni beneficiario.”

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del dipartimento istruzione del partito.

