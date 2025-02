(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Scuola, Tassinari: “Assicurazione sanitaria per personale è investimento importante”

“L’introduzione dell’assicurazione sanitaria integrativa per un milione di lavoratori del comparto scuola è un’ottima notizia. Il governo di centrodestra passa dalle parole ai fatti, introducendo una misura che riconosce il lavoro prezioso e insostituibile del personale scolastico. Si tratta di un investimento importante nei confronti di una categoria di lavoratori troppo spesso sottovalutati ma che è fondamentale per una scuola che vuole crescere in qualità formativa e benessere del proprio personale”.

Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata e capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura, Istruzione e Scienza alla Camera.

