RPT ++++++ CON TESTO CORRETTO ++++++++ Energia, Nevi: “Governo al lavoro per riduzione vera e strutturale bollette”

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Energia, Nevi: “Governo al lavoro per riduzione vera e strutturale bollette”

“Quello che bisogna fare è trovare una soluzione che allevi le sofferenze di famiglie e imprese che, in questi giorni, stanno ricevendo bollette molto elevate. La soluzione non è semplice, si sta approfondendo la questione ai massimi livelli e proprio ieri c’è stata una riunione importante cui hanno partecipato i principali soggetti protagonisti, tra cui la Gse e il ministro dell’Ambiente Pichetto”.

Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito azzurro, in una intervista a Rainews24.

“L’obiettivo è quello di costruire le condizioni affinché vi sia una riduzione vera e strutturale delle bollette – ha spiegato – ma, vista la volatilità del prezzo del gas, non è così semplice. Il rischio è che si mettano soldi senza poi vi sia una riduzione effettiva, per questo si sta agendo con grande cautela.

“Oltre a questo, il Governo sta lavorando a livello europeo per far sì che finalmente nasca il mercato unico dell’energia con la quale si potrebbe raggiungere una soluzione strutturale e definitiva. Dobbiamo implementare il lavoro sul nucleare, sul quale è già pronto un disegno di legge, e lavorare per aumentare l’estrazione di gas naturale in Italia e cercare di renderci indipendenti per evitare di subire le fluttuazioni dei mercati, ha concluso.

