(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Presidente Fontana, condanna per gesto vandalico davanti a Parlamento

Roma, 19 feb – “Esprimo ferma condanna per l’atto vandalico compiuto questa mattina di fronte al Parlamento. Il confronto e l’espressione delle proprie idee non possono mai tradursi in gesti che minano il decoro e il rispetto delle istituzioni. Un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana