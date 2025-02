(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Mori (Pd): solidarietà a Picierno per inaccettabili attacchi

“Voglio esprimere anche a nome della Conferenza delle Donne Democratiche

solidarietà e vicinanza a Pina Picierno, eurodeputata del Pd e

vicepresidente del Parlamento europeo, per gli inaccettabili e offensivi

attacchi ricevuti oggi durante la trasmissione ‘L’aria che tira’

dall’eurodeputato dei 5stelle Gaetano Pedullà. Il confronto, anche se duro,

non può mai travalicare i confini del rispetto”.

Così la portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche

Roberta Mori.

Roma, 19 febbraio 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni