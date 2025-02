(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Forza Italia, Pittalis: “A Bosa nasce gruppo Fi, partito sempre più in crescita e radicato sul territorio”

“Sono molto orgoglioso di annunciare che oggi, presso il Comune di Bosa, è stato costituito il gruppo di Forza Italia, rappresentato dal Sindaco Alfonso Marras e da altri dieci consiglieri su dodici della maggioranza, ed anche la Giunta comunale è tutta di Forza Italia. Alla squadra di Forza Italia di Bosa va il mio plauso e tutto il mio sostegno, sono certo che lavoreranno bene e nell’interesse del territorio e del partito, che mostra ogni giorno di più segnali forti di crescita e radicamento sul territorio”.

Lo annuncia in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e Segretario del partito azzurro in Sardegna.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma