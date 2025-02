(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Fisco: Gusmeroli (Lega), bene dati lotta evasione ora rateizzazione lunga/rottamazione per respiro a 23mln cittadini

Roma, 19 feb – “Dopo aver ridotto il peso fiscale alle fasce economicamente più deboli della popolazione con il taglio del cuneo fiscale e aver proseguito la lotta all’evasione con 33,7 miliardi di euro tornati nelle casse dello Stato, ora con la proposta della Lega di rottamazione/rateizzazione lunga in 120 rate mensili tutte uguali si vuole dare risposta all’emergenza sociale di 163 milioni di cartelle, che soffoca 23 milioni di cittadini impedendo loro di tornare a spendere, a investire e a guardare con maggior fiducia al futuro. Solo nel 2024 lo Stato non ha incassato crediti per 67 miliardi, che salgono a 1.275 miliardi se si guarda il dato complessivo, pari a oltre il 40% del debito pubblico. Quella della Lega è una soluzione efficace, che consente di pagare il dovuto programmandolo in rate sostenibili e senza decadimento immediato in caso di ritardo nel pagamento di una rata, essendo la soglia fissata a otto. Si tratta di buon senso, in linea con gli obiettivi programmatici con cui la Lega e gli alleati di centrodestra si sono presentati alle elezioni: non è un condono, in quanto si rivolge ai cittadini onesti che, pur avendo dichiarato correttamente le tasse, non sono riusciti a pagarle per momentanee difficoltà economiche. Sui costi la Ragioneria dello Stato non ha ancora diffuso alcun dato e le stime che circolano si basano probabilmente sui dati delle quattro rottamazioni precedenti, peraltro votate negli anni da tutto l’arco parlamentare, e che esattamente come il concordato preventivo biennale non hanno sortito in termini di gettito gli effetti sperati per la brevità dei termini e i forti anticipi. Questo provvedimento è volto a recuperare non solo il pregresso ma anche tasse e contributi dell’anno in corso: ed è proprio con questi ultimi che si potranno diminuire le tasse a tutti, necessità improrogabile per continuare a sostenere con decisione la crescita. Il momento è adesso”.

Così il deputato Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo, responsabile Unità Fisco della Lega nonché primo firmatario della Proposta di Legge alla Camera per la rottamazione/rateizzazione lunga, intervenendo oggi al programma Re-Start in onda su Rai3.