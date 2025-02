(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

CARO BOLLETTE: NEVI, "GOVERNO PREPARA DECRETO MA SERVE INTERVENTO UE"

“Il caro bollette resta una sfida complessa per il governo, principalmente a causa della forte volatilità del prezzo del gas a cui è legato il costo dell’energia elettrica. Gli interventi governativi, per quanto sostanziosi, rischiano di essere vanificati in brevissimo tempo dalle oscillazioni dei prezzi, che possono variare fino al 15% in una sola settimana. Queste fluttuazioni sono guidate dalla speculazione legata agli eventi di politica internazionale, dimostrando come situazioni apparentemente distanti, come le tensioni con Putin o Trump, abbiano in realtà un impatto diretto sulle nostre bollette. La crisi colpisce duramente sia le famiglie, in particolare quelle più vulnerabili, sia il sistema produttivo, con le industrie energivore come acciaio, vetro e ceramica che vedono i loro costi di produzione lievitare. Il governo sta preparando un decreto per affrontare l’emergenza, ma la vera soluzione richiede un intervento a livello europeo. Per questo Giorgetti si è recato a Bruxelles per discutere il tema. Questa riforma è fondamentale perché l’attuale sistema vanifica anche gli investimenti nelle rinnovabili: la riduzione dei costi di produzione non si traduce in benefici per i consumatori, ma viene assorbita dai grandi produttori di energia.” Così a Mattino 5 l’on. Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di Forza Italia.

