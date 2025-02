(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

Campi Flegrei. Ferrante (Mit) incontra commissario Soccodato, Massima attenzione su infrastrutture

“Il Governo è intervenuto in maniera tempestiva e puntuale per affrontare l’emergenza bradisismica nei Campi Flegrei. Con il primo programma di interventi per la riqualificazione sismica degli edifici e la funzionalità delle infrastrutture pubbliche approvato dal Consiglio dei Ministri, l’azione di prevenzione voluta dal Governo entra nella sua fase operativa. Ringrazio il Commissario Soccodato per il lavoro che sta portando avanti nell’attuazione del Piano, così come tutti i soggetti istituzionali che sono impegnati sul territorio per rispondere alle istanze della popolazione. La nostra attenzione sulle infrastrutture è massima, anche alla luce del ruolo centrale rivestito dalla mobilità nella strategia di protezione civile, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. Continueremo a lavorare in stretta sinergia per assicurare un impegno senza precedenti per i Campi Flegrei”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che oggi ha incontrato al Ministero il Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato.

