(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 ARMENIA-AZERBAJAN, MENIA (FDI): IMPORTANTE VOTO UNANIME PER PACIFICAZIONE

“Finalmente il Senato, dopo aver vinto qualche perplessità, vota oggi all’unanimità la mozione per il processo di pacificazione tra Armenia e Arzebajan. Il Caucaso è sempre stato un territorio difficile, dove si incontrano popoli e storie con identità spesso contrapposte. Anche nella politica e fra gli stessi gruppi parlamentari sono talvolta riscontrabili posizioni differenti, frutto di visioni anche diverse su questioni storiche, politiche, di identità religiose ed interessi di Stato. Per questo mi compiaccio che oggi in Senato sia stata raggiunta una unità di intenti, supportata dal parere favorevole del governo, tesa a sostenere un impegno italiano nel percorso di stabilizzazione e pacificazione dell’area e di conseguenza annuncio il voto favorevole di Fratelli d’Italia a questa mozione”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, vicepresidente della Commissione Esteri a Palazzo Madama.

