AGRICOLTURA: FALLUCCHI (FDI), “PRESENTATO IL DDL AGRITURISMO PER VALORIZZARE LA RISTORAZIONE LOCALE E LA FILIERA CORTA”

“L’agriturismo rappresenta un modello vincente di sviluppo rurale, capace di coniugare tradizione, qualità e sostenibilità economica. Per questo, con grande impegno, ho presentato il DDL Agriturismo, un disegno di legge che punta a rafforzare il legame tra agricoltura e turismo, garantendo una ristorazione agrituristica autentica e radicata nei territori.

Tra le disposizioni più significative del provvedimento, sottolineo l’importanza di promuovere la centralità della filiera corta e del km 0, incentivando la compravendita di prodotti tra aziende locali per creare una rete virtuosa di eccellenze territoriali. Il disegno di legge prevede inoltre un sistema di tracciabilità basato su QR code, per fornire ai consumatori informazioni chiare sull’origine e la qualità dei prodotti offerti.

Fondamentale anche la tutela e la valorizzazione della ristorazione agrituristica come pilastro dell’identità culturale ed enogastronomica italiana, con particolare attenzione ai marchi DOP, IGP e ai prodotti tradizionali.

Con questa iniziativa, vogliamo sostenere le aziende agrituristiche, rafforzare le economie locali e offrire ai consumatori un’esperienza autentica e trasparente. L’agricoltura e il turismo devono procedere insieme, nel segno della qualità e della sostenibilità.”

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.

