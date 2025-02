(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 AEROSPAZIO, TUBETTI (FDI): PD EVITI POLEMICHE, GOVERNO ANCHE PER IL SITO DI RONCHI DEI LEGIONARI HA RISOLTO CRISI DECENNALE

“Il braccio chiacchierone del Pd goriziano tenta di insinuare dubbi e incertezze persino su uno straordinario successo per il settore aerospaziale e più in generale del nostro Paese. Ringrazio il ministro Urso per il risultato raggiunto e per aver rassicurato i lavoratori anche dello stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari ribadendo che continuerà a ricoprire un ruolo importante e strategico in futuro. Il Governo ha trasformato una crisi decennale in una grande opportunità di crescita, il candidato sindaco del Partito Democratico eviti quindi inutili allarmismi da campagna elettorale per qualche manciata di voti in più”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti.

