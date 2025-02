(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 *Zan (Pd): gravissimo che governo non risponda in aula su uso illegale di

spyware *

“Nordio deve riferire in parlamento, non fare censura. In ballo ci sono i

principi cardine della democrazia parlamentare, il rispetto dei diritti

fondamentali e la trasparenza.

I cittadini hanno il diritto di sapere se il governo ha agito secondo le

leggi e perché dei cittadini italiani sono stati illegalmente spiati.”

Così in una nota Alessandro Zan, vice presidente della commissione Libe,

responsabile diritti nella segreteria Pd.

*Roma, 18 febbraio 2025*

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni