(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 Formazione: Marti (Lega), ok all’unanimità in commissione a risoluzione AFAM

Roma, 18 feb. – “Via libera, in commissione Cultura al Senato, alla risoluzione dell’affare assegnato sull’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che ho proposto per rilanciare un tema centrale per lo sviluppo delle arti e della cultura in Italia. L’obiettivo del provvedimento è quello di rinominare i titoli AFAM di ‘diploma accademico di primo livello’ e di ‘diploma accademico di secondo livello’, in ‘laurea’ e ‘laurea magistrale’, al fine di consentirne il progressivo allineamento al sistema universitario, anche in considerazione del riconoscimento dei medesimi titoli a livello europeo. Così si promuoverà ulteriormente il sistema AFAM quale settore altamente qualificante e rappresentativo dell’Italia all’estero. Il governo si impegna anche a proseguire la valorizzazione della ricerca post lauream in tutte le sue specificità e a completare il processo di riforma, proseguendo nel percorso che ha visto, dopo ben venticinque anni, l’adozione dei primi regolamenti che disciplinano il reclutamento del personale e gli ordinamenti didattici. Risposte concrete alle richieste di tanti studenti, insegnanti e personale amministrativo”.

Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama e relatore del provvedimento.

Ufficio Stampa Lega Senato