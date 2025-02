(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: BORDONALI (LEGA) APPROVATO ODG PER IL SUO ADEGUATO FINANZIAMENTO

Roma, 18 feb. – Nel corso dell’approvazione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del PNRR alla Camera dei Deputati il Governo ha accolto l’ordine del giorno a firma Simona Bordonali (deputato Lega Salvini Premier), che impegna l’Esecutivo a garantire un adeguato finanziamento del Fondo regionale di protezione civile. Un passaggio fondamentale per assicurare alle Regioni e alle Province autonome le risorse necessarie per affrontare le emergenze di livello regionale con mezzi e strumenti adeguati.

L’iniziativa, sostenuta con determinazione dall’onorevole Simona Bordonali della Lega, rappresenta un importante risultato nell’ambito del rafforzamento del sistema di protezione civile italiano. “Con questo impegno il Governo dimostra concretamente la volontà di rispondere in modo efficace alle emergenze che colpiscono i territori”, ha dichiarato Bordonali.

Attualmente, il Fondo regionale di protezione civile, istituito dalla legge 388 del 2000 e stabilizzato dal Codice della Protezione Civile, risulta finanziato solo per gli anni 2022 e 2023 con 10 milioni di euro per ciascun anno, mentre in altri esercizi di bilancio non ha ricevuto stanziamenti. Una situazione che ha reso difficile per Regioni ed enti locali affrontare in modo tempestivo ed efficace le calamità naturali e altre situazioni di crisi.