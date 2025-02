(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 Abruzzo, FdI: Schlein evita confronto con sindaco L’Aquila

“Ora è tutto chiaro: quando il Presidente del PD, Elly Schlein, parlava del Presidente del Coniglio, in realtà si riferiva a se stessa. La rapidità con cui ha evitato il confronto con il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, lo dimostra chiaramente. La visita della delegazione del PD ieri a L’Aquila, che avrebbe dovuto essere una visita conoscitiva sullo stato dell’edilizia scolastica, si è rivelata una semplice passerella, un’anticipazione della scampagnata del lunedì di Pasquetta più che un momento di seria valutazione della ricostruzione. Se davvero l’obiettivo fosse stato comprendere a fondo la situazione delle scuole aquilane, la leader del PD avrebbe accettato senza esitazione il confronto proposto dal Sindaco Biondi. Ma così non è stato. Ha preferito la fuga, dimostrando di preferire la propaganda politica all’analisi oggettiva dei dati che il sindaco le avrebbe fornito sul lavoro dell’amministrazione comunale per restituire alla città scuole efficienti e sicure. Un confronto che avrebbe giovato alla stessa Schlein, la quale, invece, ha rimediato solo una figuraccia, rivelando una scarsa conoscenza della realtà aquilana. La Schlein ha perso l’occasione di constatare come, con l’amministrazione guidata dal centrodestra, L’Aquila abbia finalmente superato l’impasse sulla ricostruzione lasciata in eredità dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra. I risultati concreti della ricostruzione, le opere già realizzate e quelle in programma dimostrano che l’edilizia scolastica è una priorità dell’Amministrazione comunale. Grazie alla collaborazione con la Regione Abruzzo e il Governo nazionale, L’Aquila rappresenta oggi un modello per altre amministrazioni locali. Al Partito Democratico lasciamo le passerelle politiche. Continueremo a dare risposte ai cittadini, che preferiscono alla retorica dei comizi dei rappresentanti del PD la concretezza del Sindaco Biondi, del centrodestra e di Fratelli d’Italia”.

Lo affermano, in una nota congiunta, i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa.

