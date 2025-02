(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 USA: NEVI (FI), “COME HA RIBADITO TAJANI DOBBIAMO SCONGIURARE IMPOSIZIONE DAZI CON DIPLOMAZIA, POLITICA E DIALOGO”

“Dobbiamo muoverci per scongiurare in ogni modo una guerra dei dazi, attraverso la diplomazia, con la politica, dobbiamo cercare di interloquire con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, capire quali sono le questioni vere che loro pongono – e ce ne sono – e cercare poi di avviare un percorso nuovo su basi nuove, con l’Europa che finalmente risolve anche alcune questioni al suo interno. L’unica via è quella del dialogo, non c’è alternativa. Certamente, lo ripeto, l’obiettivo è scongiurare che si arrivi all’imposizione dei dazi, la politica serve a questo, come ha giustamente ribadito il nostro Ministro degli Esteri, Antonio Tajani”. Così l’On. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ospite a Tagadà su La7.

