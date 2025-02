(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 UCRAINA: NEVI (FI), “OGGI ITALIA CREDIBILE E AUTOREVOLE. CON GOVERNI SINISTRA NEMMENO SAREMMO STATI PRESENTI A TAVOLO MACRON”

“Dobbiamo ammettere che qualche anno fa forse l’Italia non sarebbe stata nemmeno interpellata per la riunione informale dei leader europei su Ucraina e sicurezza organizzata dal presidente francese Macron. Con la sinistra soprattutto eravamo abituati a decisioni di Francia e Germania prese spesso senza nemmeno consultare la posizione dell’Italia che oggi invece c’è e si fa sentire. Ora sul tavolo c’è un ragionamento molto importante sulla posizione che deve assumere l’Europa in rapporto al nuovo scenario che si è determinato con l’elezione di Donald Trump e mi pare che stiamo perseguendo una strada giusta, con il nostro Paese che ha ormai di nuovo legittimato una statura internazionale autorevole. Non a caso Giorgia Meloni va e interviene per il nostro Paese, mettendo sul tavolo anche un rapporto con Trump che può essere molto utile all’Europa”. Così l’On. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ospite a Tagadà su La7.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

