Ternullo (Fi), pieno apprezzamento per parole Marina Berlusconi

“Pieno apprezzamento per le parole di Marina Berlusconi, che oggi in una lunga intervista al Foglio traccia un’analisi lucida e attenta del momento storico che stiamo vivendo, con un forte appello all’unità dell’Occidente e il richiamo ai suoi valori per contrastare le minacce provenienti dalle autocrazie. Condivido pienamente anche l’importante passaggio di Marina Berlusconi sui diritti civili, frutto della sua profonda sensibilità e di una visione inclusiva su temi cruciali come la famiglia e l’apertura ai matrimoni omosessuali. L’invito a rimboccarci le maniche per affrontare le sfide attuali con il buon senso di ‘preservare e proteggere le conquiste di libertà e di civiltà che fanno di noi occidentali quello che siamo’ è un monito da seguire”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.