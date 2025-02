Sicurezza: Sorte, servono proposte concrete. Mozione burqa? Non cediamo a strumentalizzazioni

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

“Servono proposte concrete sulla sicurezza. Non è più il tempo della propaganda. È il tempo di legge, ordine e libertà: sono queste le tre parole da cui vogliamo partire”. Lo ha detto Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia presentando in conferenza stampa a Milano le proposte del partito per la sicurezza.

“Per quanto riguarda le mozioni sull’uso del burqa, promosse dalla Lega e dal Partito Democratico nel Consiglio Regionale in Lombardia – ha proseguito – ci tengo a sottolineare che non vogliamo creare un clima di diffidenza nei confronti degli stranieri. Abbiamo idee chiare sulla sicurezza e siamo rigidi su questo tema, ma non vogliamo cedere ad alcuna strumentalizzazione. La mozione del Partito Democratico arriva a dire che nessuno può imporre alle donne come vestirsi, sia esso uno Stato o una Regione. Questo è un concetto estremo, perchè la mia libertà finisce dove inizia quella di un altro. Per quanto riguarda la mozione della Lega, già oggi alcune tipologie di burqa sono vietate dalla legge, e quindi non capisco la necessità di riaffermare un divieto che già esiste”, ha concluso.

