rpt TLC, IARIA (M5S): GOVERNO SI MUOVE COME UN ELEFANTE IN UNA CRISTALLERIA

Roma, 17 feb. – “Il governo continua a muoversi in modo incoerente e contraddittorio nel settore strategico delle telecomunicazioni, dando l’impressione di un gioco preordinato che penalizza la concorrenza e i consumatori. Dopo aver annunciato possibili privatizzazioni di aziende come Ferrovie dello Stato, Poste Italiane e, in passato, TIM, ora si torna a parlare di un’acquisizione pubblica di TIM attraverso Poste Italiane. Una strategia che sembra più una girandola di potere che una reale politica industriale. Questa dinamica si inserisce in un quadro più ampio di consolidamento del settore delle telecomunicazioni in Europa, dove le fusioni e le operazioni di mercato sono guidate da logiche di efficienza e innovazione, ma anche da manovre che destano preoccupazioni antitrust. Il continuo rimescolamento di proprietà pubbliche e private da parte del governo solleva interrogativi sulle reali intenzioni dietro queste operazioni: si tratta davvero di una tutela degli asset strategici del Paese o di una semplice giostra finanziaria per poi rivendere tutto al miglior offerente? Il consolidamento delle aziende di telecomunicazione ha un impatto diretto sulla concorrenza e sul benessere dei consumatori. Da un lato, le operazioni di aggregazione possono garantire investimenti e sviluppo tecnologico, dall’altro rischiano di ridurre il pluralismo del mercato, aumentando i costi per gli utenti e limitando la qualità dei servizi. In questo scenario, le continue manovre governative rischiano di generare instabilità e confusione, lasciando il settore in balia di decisioni politiche poco lungimiranti. Anche sulle vicende Sparkle e Rai Way, manca totalmente chiarezza da parte dell’esecutivo. L’Italia ha bisogno di una strategia chiara e coerente per il futuro delle telecomunicazioni, che ponga al centro la tutela del mercato e degli utenti, senza inutili giravolte tra pubblico e privato. Il rischio, altrimenti, è quello di un gioco delle tre carte che finisce per danneggiare il Paese e i cittadini”. Così in una nota il capogruppo M5s in comm. Trasporti e Telecomunicazioni Antonino Iaria.

