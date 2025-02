Rpt SEN. ROMEO (LEGA) – PER NOI SICUREZZA E LIBERTÀ DELLE DONNE SONO PRIORITÀ IMPRESCINDIBILI

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

PRIORITÀ IMPRESCINDIBILI

Milano 17 FEB – La Lega non vuole affatto creare un clima di diffidenza, ma

per noi la sicurezza e la libertà delle donne sono due priorità

imprescindibili. Con l’on. Sorte e FI condividiamo dei programmi comuni,

insieme ovviamente anche al gruppo di FDI, e non vorremmo che la legittima

ricerca di un elettorato più orientato verso il centro da parte

dell’on.Sorte, come già accaduto con la proposta sullo ius scholae, spiani

la strada alla sinistra con tutto quello che ne conseguirebbe. La

coalizione del centrodestra è composta da forze politiche eterogenee e allo

stesso tempo differenti, ed è proprio questo uno degli aspetti vincenti che

garantisce risposte concrete agli italiani. Continuare però a pungolare

pubblicamente gli alleati per distinguersi è solo un modo per dare linfa

agli avversari e indebolire tutta la coalizione.

Lo dichiara il sen. Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega

e segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier.

Fabrizio Carcano

Ufficio stampa Lega Lombarda Salvini Premier