17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 Periferie: mercoledì 19 Daniela Di Maggio, mamma di “Giogió” in Commissione

Proseguono le audizioni presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie. Mercoledì 19 Febbraio alle ore 15 sarà la volta di Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, detto “Giogió”, giovane musicista ucciso da un 17enne nella notte del 31 agosto 2023. A seguito dell’omicidio del ragazzo, insignito della medaglia d’oro al valore civile, la signora Di Maggio ha creato l’associazione “Giogió vive” per promuovere, in primis nelle scuole, campagne per la legalità. L’audizione sarà trasmessa in diretta sulla Webtv della Camera dei Deputati.

