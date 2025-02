(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 IMMIGRAZIONE, DE PRIAMO (FDI): DATI SU CALO SBARCHI CERTIFICANO CHE GOVERNO È SU STRADA GIUSTA

“Sbarchi di clandestini diminuiti del 60% nel 2024 e rimpatri aumentati del 15% nello stesso periodo. I dati presentati oggi dal Ministro Piantedosi certificano che in tema di immigrazione irregolare il Governo Meloni si sta muovendo sulla strada giusta. Il contrasto al fenomeno della migrazione clandestina è una priorità del Governo e le politiche messe in campo hanno reindirizzato l’agenda politica internazionale, ponendo l’Italia al centro del dibattito internazionale sul tema. Al di là delle polemiche che l’opposizione alimenta in maniera ingiustificata e pretestuosa, a parlare per conto del Governo Meloni sono i fatti”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.

