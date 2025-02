(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 Cordiali saluti

Elisa Venturini

Elisa Venturini (Forza Italia): “Complimenti all’I.I.S. G.B. Ferrari per il

riconoscimento ottenuto nel concorso ‘Il Presepe nella Scuola 2024’”

Padova, 15 febbraio 2025 – La capogruppo di Forza Italia in Consiglio

Regionale, Elisa Venturini, esprime grande soddisfazione per il

riconoscimento ottenuto dall’I.I.S. “G.B. Ferrari” di Este (PD), premiato

nell’ambito del concorso “Il Presepe nella Scuola 2024” con un contributo

di € 1.900,00.

“Questo premio rappresenta un importante riconoscimento del talento e

dell’impegno degli studenti e dei docenti del Liceo Artistico di Este. La

valorizzazione delle tradizioni e della creatività giovanile è un elemento

fondamentale per la crescita culturale della nostra comunità” – ha

dichiarato Venturini.

L’iniziativa del concorso ha permesso di promuovere la tradizione del

presepe all’interno delle scuole, stimolando nei ragazzi non solo la

creatività artistica, ma anche il senso di appartenenza e di condivisione

dei valori che questa rappresenta.

“Sono certa che questo risultato sia motivo di orgoglio per tutta la scuola

e per il territorio. Complimenti ai ragazzi, ai docenti e a tutti coloro

che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto di valore” – ha

concluso Venturini.