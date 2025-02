(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 CAROVITA, RICCIARDI (M5S): CITTADINI INDIGNATI IN PIAZZA, MOBILITIAMO PAESE

“La situazione economica e sociale del Paese è ormai vicina al collasso. Il Pil è inchiodato a uno 0, le bollette sono aumentate del 44% in un anno; la cassa integrazione sta crescendo a dismisura; siamo al ventitreesimo calo consecutivo della produzione industriale e i salari sono fermi. È tempo che tutti i cittadini indiganti e delusi scendano in piazza, di mobilitare il Paese e di mettere il governo Meloni davanti ai suoi fallimenti e alle sue responsabilità. Gli italiani sono stanchi delle continue invenzioni su fantomatici complotti. Servono risposte, e servono ora”.

Così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle