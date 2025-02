(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 Sicurezza: Sorte (FI), Milano fuori controllo. Domani presentazione proposte FI

“La sparatoria avvenuta ieri in Piazzale Gambara a Milano è l’ennesima dimostrazione che un intervento deciso sulla sicurezza della città non è più rinviabile. Milano è un far west: risse, rapine e aggressioni sono all’ordine del giorno, ora persino una sparatoria. Domani mattina, alle 10.45, nella sede nazionale di Forza Italia Giovani a Milano, in via Mecenate 76/B, Forza Italia presenterà le sue proposte per la sicurezza della città. La situazione è fuori controllo e la sinistra non può più continuare a girarsi dall’altra parte, negando o minimizzando il problema. Bisogna intervenire al più presto perchè la sicurezza dei cittadini rappresenta una assoluta priorità”.

Lo scrive in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.

